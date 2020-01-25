AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi. - Son Dakika

AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi.

6 saat önce

AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi.

AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi., System.String[]

AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi.

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:06 Kaynak: AA
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