AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi. - Son Dakika

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AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi.
6 saat önce
AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:06 Kaynak: AA
AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi.
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