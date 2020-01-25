AFAD: Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 oldu - Son Dakika

AFAD: Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 oldu

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi.

AFAD: Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 oldu, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısının 43'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, hayatını kaybeden kişi sayısının 29 olduğu kaydedildi.

Depremin ardından 1466 vatandaşın hastanelere başvurduğu bilgisinin verildiği açıklamada, bölgeye ulaştırılan 8 bin 565 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumunun tamamlandığı, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı, 409'unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, depremin ilk 20 saatinde 43 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı bildirilerek, "Deprem devamında 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 462 artçı getirdi. Bölgede depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor ve bölgede hasar tespit analizleri yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Elazığ şehir merkezinde halihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürdüğü vurgulanan açıklamada, AFAD Başkanlığının bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdiği kaydedildi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarında 280 teknik personel ile 4 aracın görev yaptığı, şimdiye kadar 1323 binanın incelendiği ve 328'inin hasarsız olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:40 Kaynak: AA
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