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AFAD: "Elazığ'daki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir."
6 saat önce
AFAD: "Elazığ'daki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:20 Kaynak: AA
AFAD: " Elazığ'daki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiştir."
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