AFAD, Elazığ'daki depremin ardından enerji hatları, haberleşme, ulaştırma ve altyapı sistemlerinde hasar/kesinti meydana gelmediğini açıkladı.
27.12.2020 11:31
AFAD, Elazığ'daki depremin ardından enerji hatları, haberleşme, ulaştırma ve altyapı sistemlerinde hasar/kesinti meydana gelmediğini açıkladı.
AFAD, Elazığ'daki depremin ardından enerji hatları, haberleşme, ulaştırma ve altyapı sistemlerinde hasar/kesinti meydana gelmediğini açıkladı.
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