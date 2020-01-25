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AFAD: "Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e, yaralıların sayısı ise bin 30'a...
6 saat önce
AFAD: "Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e, yaralıların sayısı ise bin 30'a yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
AFAD: "Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e, yaralıların sayısı ise bin 30'a yükseldi." - ANKARA
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