AFAD: Elazığ merkezde bir kişi enkaz altından kurtarıldı - Son Dakika
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AFAD: Elazığ merkezde bir kişi enkaz altından kurtarıldı

21 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin bir kişiyi enkaz altından kurtardığı bildirildi.

AFAD: Elazığ merkezde bir kişi enkaz altından kurtarıldı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin bir kişiyi enkaz altından kurtardığı bildirildi.

AFAD'ın twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir kişiyi enkaz altından kurtarmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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