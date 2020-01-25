AFAD: Elazığ merkezde bir kişi enkaz altından kurtarıldı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından ( AFAD ), Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin bir kişiyi enkaz altından kurtardığı bildirildi.

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