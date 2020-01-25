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AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz 1...
6 saat önce
AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz 1 kişiye daha sağ olarak ulaşmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:03 Kaynak: İHA
AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz 1 kişiye daha sağ olarak ulaşmıştır." - ANKARA
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