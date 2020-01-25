AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz 1... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AFAD: 'Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz 1... - Son Dakika

AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz 1...

6 saat önce

AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz 1 kişiye daha sağ olarak ulaşmıştır.

AFAD:

AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz 1 kişiye daha sağ olarak ulaşmıştır." - ANKARA

Elazığ, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:03 Kaynak: İHA
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