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AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz iki...
6 saat önce
AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz iki kişiyi daha sağ olarak enkazından altından kurtarmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:02 Kaynak: İHA
AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz iki kişiyi daha sağ olarak enkazından altından kurtarmıştır." - ANKARA
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