AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz iki... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AFAD: 'Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz iki... - Son Dakika

AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz iki...

6 saat önce

AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz iki kişiyi daha sağ olarak enkazından altından kurtarmıştır.

AFAD:

AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz iki kişiyi daha sağ olarak enkazından altından kurtarmıştır." - ANKARA

Elazığ, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:02 Kaynak: İHA
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