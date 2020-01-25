AFAD : " Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." - ANKARA

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