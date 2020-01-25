AFAD: "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AFAD: 'Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir... - Son Dakika

AFAD: "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir...

31 dakika önce

AFAD: "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır.

AFAD:

AFAD: "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." - ANKARA

Elazığ, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ depreminde enkazdan 5 saat sonra 12 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı
Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti 'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 04:54:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD: "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]