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AFAD: "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir...
49 dakika önce
AFAD: "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:36 Kaynak: İHA
AFAD: "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." - ANKARA
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