AFAD: "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AFAD: 'Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir... - Son Dakika

AFAD: "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir...

49 dakika önce

AFAD: "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır.

AFAD: "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." - ANKARA

AFAD: Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir...

Elazığ, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:36 Kaynak: İHA
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