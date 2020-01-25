AFAD: Elazığ merkezli depremde 782 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Elazığ merkezli depremde 782 kişi yaralandı - Son Dakika

AFAD: Elazığ merkezli depremde 782 kişi yaralandı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 782 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD: Elazığ merkezli depremde 782 kişi yaralandı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 782 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 10 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 147 olduğu belirtildi.

Depremde Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da bir olmak üzere 18 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Elazığ'da 433, Malatya'da 222, Diyarbakır'da 31, Adıyaman'da 19, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 34 olmak üzere 782 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden 1076 arama kurtarma personeli ve 210 araç bölgeye sevk edildi. Türk Kızılay da bölgeye 163 personel, 19 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 14 bin 875 battaniye, 5 bin 109 yatak, 1518 ısıtıcı ve 2 bin 500 çadır gönderdi. AFAD; Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa lojistik depolarından bölgeye, 122 tır ile 4 bin 709 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 10 bin 500 yatak ve 15 bin 480 battaniye sevk etti."

Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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