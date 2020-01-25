AFAD: Elazığ merkezli depremde 922 kişi yaralandı - Son Dakika
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AFAD: Elazığ merkezli depremde 922 kişi yaralandı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 922 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD: Elazığ merkezli depremde 922 kişi yaralandı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 922 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 11 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 184 olduğu belirtildi.

Depremde Elazığ'da 15, Malatya'da 4 olmak üzere 19 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Elazığ'da 560, Malatya'da 226, Diyarbakır'da 34, Adıyaman'da 25, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 34 olmak üzere 922 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Malatya Doğanyurt ve Pütürge ile Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen tarama faaliyetlerinin tamamlanarak durumun normale döndüğünün öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1097 arama kurtarma personeli ve 219 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 15 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

AFAD Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa lojistik depolarından bölgeye, 144 tır ile 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 15 bin 480 battaniye sevk edilmiştir.

Türk Kızılay, bölgeye 167 personel, 19 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 686 yatak, 1518 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 400 kilogram un ve 3 bin 200 adet gıda kolisi sevk etmiştir."

Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:44 Kaynak: AA
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