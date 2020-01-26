AFAD: "Elazığ merkezli depremde yaralı sayısı bin 607." - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AFAD: 'Elazığ merkezli depremde yaralı sayısı bin 607.' - Son Dakika

AFAD: "Elazığ merkezli depremde yaralı sayısı bin 607."

6 saat önce

AFAD: "Elazığ merkezli depremde yaralı sayısı bin 607."

AFAD:

AFAD: "Elazığ merkezli depremde yaralı sayısı bin 607." - ANKARA

Elazığ, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:49 Kaynak: İHA
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