Son Dakika › 3. Sayfa › AFAD: 'Elazığ merkezli depremin ardından 640 artçı sarsıntı oldu.' - Son Dakika
AFAD: "Elazığ merkezli depremin ardından 640 artçı sarsıntı oldu."
6 saat önce
AFAD: "Elazığ merkezli depremin ardından 640 artçı sarsıntı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:49 Kaynak: İHA
AFAD: "Elazığ merkezli depremin ardından 640 artçı sarsıntı oldu." - ANKARA
Son Dakika Son Dakika: Elazığ'a zemin+3'ü geçmeyecek binalar yapılacak Depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı! 2 kardeş aynı tabuta konuldu Doğum yapan anne o anlarda depreme yakalandı Enkaz başında bekleyen köpeğin, acı bekleyişi sosyal medyada çok konuşuldu