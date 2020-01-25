AFAD, Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere... - Son Dakika

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AFAD, Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere...
6 saat önce
AFAD, Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:10 Kaynak: AA
Son Dakika Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı Son dakika: Depremden 12 saat sonra enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki çocuk vefat etti 6.8'lik depremin ardından Malatya'daki bir vatandaşın ağıdı yürekleri dağladı Depremzedelere acil ihtiyaçlarının karşılanması için bugün itibariyle nakdi yardım yapılacak