Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. AFAD, yaptığı açıklamada, "Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak 2020 günü 20.55'de meydana gelen 6,8'lik depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek amacıyla, AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları bütün hızıyla devam etmektedir.

45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmaları, enkaz altındaki son kişi olduğu değerlendirilen vatandaşımıza da ulaşılmasıyla tamamlanmıştır. Son durumda, deprem bölgesinde hayatını kaybeden kişi sayısı 41'e yükselmiştir. Deprem sonrasında hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.523'ü taburcu edilmiş olup, 84 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye 25.393 çadır ulaştırılırken; depremden etkilenen vatandaşlara 50.960 kişilik sıcak yemek, 22.470 kahvaltı ve 7.000 çorba dağıtılmıştır. Şu ana kadar büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı sayısı 1.077'dir" ifadeleri yer aldı.

AFAD'dan yapılan açıklamanın devamında, "AFAD Başkanlığı, Elazığ Valiliği emrine 3 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 3 milyon TL olmak üzere bölgeye toplam 6 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi. Ayrıca, aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, banka hesaplarında 28 milyon 818 bin 800 TL, SMS sisteminde 27 milyon 233 bin 160 TL olmak üzere toplam 56 milyon 51 bin 960 TL toplandı" denildi.

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDI"

Elazığ şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5.093 personel, 635 araç ve 22 arama köpeği sevk edilmiştir. Toplam 800 STK personeli de çalışmalara katılım sağlamaktadır.

311 tır dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırıldı. Bölgeye toplam 25 bin 393 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 26 bin 62 yatak, 66 bin 751 battaniye, 4 bin 312 ısıtıcı ve 6 bin 436 adet gıda kolisi sevk edildi.

Hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 5 araç görev yapıyor. Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 12 bin 829 binadan 279'unun yıkıldığı, 3 bin 77'sinin ağır hasar aldığı, 214'ünün orta ve 4 bin 688'inin az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 50 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 4 bin 521 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı" ifadeleri yer aldı.

(İHA)