Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak 2020 günü 20.55'de meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası enkaz altındakilere ulaşmak ve bölgede hayatı normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin müdahale ile iyileştirme safhaları sürdürülüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı. Deprem bölgesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 3 bin 829 personel görev alıyor. 38 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası bin 607 vatandaş, hastanelere başvurdu. Enkaz altındaki vatandaşlarımız için müdahale çalışmaları sürerken AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin iyileştirme safhası da devam ediyor. Bölgeye 23 bin 507 çadır ulaştırılırken, 17 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorba depremden etkilenenlere dağıtıldı. Şu ana kadar 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 826 artçı deprem meydana geldi.

Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak 2020 günü 20.55'de meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası enkaz altındakilere ulaşmak ve bölgede hayatı normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin müdahale ile iyileştirme safhaları sürdürülüyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları, 2 bina enkazında da tarafa faaliyetleri sürüyor. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3.829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 3'ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor. Çalışmalarda, toplam 45 kişi sağ kurtarılarak tedavi altına alınırken cansız bedenine ulaşılan ya da sonradan hayatını kaybeden kişi sayısı ise maalesef 38 oldu. Alandaki ekiplere destek vermek için bölgede, iş makineleri hazır bulunuyor.

AFETZEDE VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Bölgede depremden etkilenen vatandaşların barınmadan beslenmeye, sağlıktan psikososyal desteğe kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca AFAD Başkanlığı, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ Valiliği emrine 3 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 3 milyon TL olmak üzere toplam 6 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi.

HASAR TESPİTİ YAPILAN BİNA SAYISI BİN 521'E YÜKSELDİ

Hasar tespit çalışmalarında, 380 teknik personel ve 4 araç görev yapıyor. Şimdiye kadar Elazığ ve Malatya'da incelenen bin 521 binadan 76'sının yıkıldığı, 645'inin ağır hasar aldığı, 38'inin orta ve 503'ünün az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 347 binanın ise hasarsız olduğu anlaşıldı.

İHTİYAÇ MALZEMESİ ULAŞTIRAN TIR SAYISI 152'YE ÇIKTI

AFAD Başkanlığı, bölgeye 152 TIR ile yardım ulaştırdı. Bölgeye, AFAD koordinasyonunda toplam 10 bin 5 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 17 bin 61 yatak, 37 bin 95 battaniye, bin 837 ısıtıcı, 3 bin 200 adet gıda kolisi sevk edildi.

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI İŞLETİLİYOR

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), arama-kurtarma, sağlık ve destek çalışmalarının da içinde bulunduğu 28 acil hizmetin kesintisiz olarak yürütülmesi için devrede bulunuyor. Olayın etkileriyle başa çıkılması bakımından TAMP, ulusal düzey olan 3. seviyede işletiliyor. 28 çalışma grubu, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışıyor.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrası bölgeye yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve talepler geldi. Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunuyor. Vatandaşlarımız, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabilir. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'nın aşağıdaki hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabilir" denildi.

(İHA)