AFAD: Elazığ ve Malatya'ya 96 milyon 173 bin 557 lira toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Elazığ ve Malatya'ya 96 milyon 173 bin 557 lira toplandı - Son Dakika

AFAD: Elazığ ve Malatya'ya 96 milyon 173 bin 557 lira toplandı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ ve Malatya için başlatılan kampanya kapsamında, banka hesaplarında 68 milyon 256 bin 517 lira, SMS sisteminde 27 milyon 917 bin 40 lira olmak üzere toplam 96 milyon 173 bin 557 lira yardımın toplandığını bildirdi.

AFAD: Elazığ ve Malatya'ya 96 milyon 173 bin 557 lira toplandı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ ve Malatya için başlatılan kampanya kapsamında, banka hesaplarında 68 milyon 256 bin 517 lira, SMS sisteminde 27 milyon 917 bin 40 lira olmak üzere toplam 96 milyon 173 bin 557 lira yardımın toplandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölge insanının hayatını normale döndürmek amacıyla yürütülen iyileştirme çalışmalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Bölgede büyüklüğü 4 üzerinde 25, toplamda 2 bin 340 artçı deprem meydana geldiği aktarılan açıklamada, hastanelere başvuran 1631 kişiden 1614'ünün taburcu edildiği, biri yoğun bakımda 17 kişinin de tedavisinin sürdüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, bölgede ihtiyaçlarının karşılanması için Elazığ Valiliğine 25 milyon, Malatya Valiliğine 20 milyon lira olmak üzere toplam 45 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Milletimizin yoğun ilgisiyle devam eden Elazığ ve Malatya yardım kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 68 milyon 256 bin 517 lira, SMS sisteminde 27 milyon 917 bin 40 lira olmak üzere toplam 96 milyon 173 bin 557 lira yardım toplanmıştır. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Elazığ'da 4 bin 545 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 14 bin 778 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır. Malatya'da 907 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 3 bin 885 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır."

Malatya, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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