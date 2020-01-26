AFAD: "Enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 44'e yükseldi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: 'Enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 44'e yükseldi' - Son Dakika

AFAD: "Enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 44'e yükseldi"

19 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da yaşanan depremde 1542 kişinin hastaneye başvurduğunu ve enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının da 44'e yükseldiğini duyurdu.

AFAD:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'da yaşanan depremde 1542 kişinin hastaneye başvurduğunu ve enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının da 44'e yükseldiğini duyurdu.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki deprem sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, saat 23.00 itibariyle, deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 44'e yükseldi. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı ise 29 oldu. Ayrıca, 1542 vatandaş da depremden sonra hastanelere başvurdu. Hasar tespitlerine de yer verilen açıklamada, "Bölgeye ulaştırılan 8 bin 565 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumu tamamlanırken hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı ve 409'unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendi" denildi.


Hasar tespit çalışmaları sürüyor


Açıklamada, hasar tespit çalışmalarında, 280 teknik personel ve 4 aracın görev yaptığı da belirtildi. Ayrıca, şimdiye kadar toplam 1323 binanın incelendiği ve 328'inin hasarsız olduğu tespit edildi.


Uzak illerdeki ekipler 10 uçakla sevk edildi


Açıklamada, şu bilgiye de yer verildi:


"Deprem sonrasında tüm AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri (AADYM) aktif hale getirildi. Bölgeye, İstanbul, Ankara ve Konya illerinden toplam 10 uçuş ile arama kurtarma, sağlık ve insani yardım ekipleri başta olmak üzere ekipler sevk edildi." - ANKARA

Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:22 Kaynak: İHA
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