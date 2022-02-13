AFAD: "Ermenistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem oldu" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem Türkiye'den de hissedildi.

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'ın Shirak kenti yakınlarında saat 21.25'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ermenistan'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA