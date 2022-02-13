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AFAD: "Ermenistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem oldu" - Son Dakika

AFAD: "Ermenistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem oldu"

13.02.2022 22:07
AFAD: "Ermenistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem oldu"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem Türkiye'den de hissedildi.

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'ın Shirak kenti yakınlarında saat 21.25'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ermenistan'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Ermenistan, Türkiye, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD: 'Ermenistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem oldu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD: "Ermenistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem oldu" - Son Dakika
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