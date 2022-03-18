AFAD Erzurum gönüllüleri Çanakkale şehitlerini andı - Son Dakika
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AFAD Erzurum gönüllüleri Çanakkale şehitlerini andı

18.03.2022 16:49
AFAD Erzurum gönüllüleri Çanakkale şehitlerini andı

Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü gönüllüleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle şehitler anısına etkinlik düzenledi.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü gönüllüleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle şehitler anısına etkinlik düzenledi.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, yazdıkları ve oynadıkları oratoryo ile Erzurum'un çeşitli mahalle ve ilçelerinden Çanakkale'ye giden ve kahramanca çarpışarak şehit olan Erzurumlu kahramanların isimlerini yad etti.

Gönüllülerin dönemin askeri kıyafetiyle yaptığı gösteriye, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Etkinliğin sonunda AFAD gönüllüleriyle vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü Son dakika gündem: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Çanakkale, Erzurum, 18 mart, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD Erzurum gönüllüleri Çanakkale şehitlerini andı - Son Dakika


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