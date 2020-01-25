AFAD Eskişehir 3 araç 14 kişilik ekiple deprem bölgesine hareket etti - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ilden arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, Eskişehir'den de afet bölgesine destek ekip yola çıktı. Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 3 arama kurtarma aracı ve 14 personel ile yola çıkarken, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekipleri de tüm hazırlıklarını tamamlayarak ihtiyaç doğrultusunda hazır bekledi.



Akşam saat 20: 55 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan bölgede 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan afet sonrası birçok ilden bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmeye başlandı. Eskişehir AFAD ekipleri de deprem bölgesinde yapılacak arama kurtarma faaliyetleri için 3 araç 14 personelle ekip çıkardı. Yola çıkan ekipler, önce Ankara'da AFAD merkezine gittikten sonra Elazığ'a hareket edecek.



"Eskişehir AKUT 6 personeliyle afet bölgesine destek için hazır bekliyor"



Afet bölgesine öncelikli olarak resmi arama kurtarma ekipleri gönderilirken, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de bölgeye destek için son hazırlıklarını tamamladı. Eskişehir AKUT ekibi, operasyon merkezlerindeki gerekli ekipmanlarını tamamlayıp, araçlara konuşlandırarak hazır bekledi.



"Operasyon merkezimizde haber bekliyoruz"



Deprem bölgesine destek için hazır beklediklerini belirten Eskişehir AKUT Operasyon Sorumlusu Ercüment Kocabaş, "Şuanda maalesef bir depremimiz var, Elazığ bölgesinde 6.8 şiddetinde. Hemen teyakkuza geçtik. Elazığ'a yakın ekiplerimiz çıkış yapıyor. Biz Eskişehir olarak lojistik hazırlığımızı yaptık, hazırız. Operasyon merkezimizde haber bekliyoruz. Şuanda 6 kişilik bir ekibimiz hazırlık yapıyor, ihtiyaç olursa çıkış yapacaklar. Herkese geçmiş olsun diliyoruz, umarım en az zayiatla atlatırız" dedi. - ESKİŞEHİR