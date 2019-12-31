AFAD Eskişehir'in 2019 yılı verimli geçti - Son Dakika
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AFAD Eskişehir'in 2019 yılı verimli geçti

6 saat önce

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2019 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetlerini paylaştı.

AFAD Eskişehir'in 2019 yılı verimli geçti, System.String[]

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2019 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetlerini paylaştı.


AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 20 bin 152 öğrenci afet bilinci eğitimi alarak afetler ve yangınlardan korunma konularında bilgilendirildi. 17 bin 228 vatandaşa afet bilinci ve yangın eğitimi verilerek yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 131 sivil savunma uzmanı ve amirine sivil savunma planları konusunda, 60 sivil savunma uzmanı ve amirine de seferberlik kaynak planlama sistemi konularında eğitim verildi.


Eskişehir İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde deprem, sel ve yangın öncesi, sırası ve sonrasında uygulamaları gereken doğru hareket tarzlarını gösteren 'Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım' isimli AB Erasmus+ Projesi kapsamında 485 engelli vatandaş yüz yüze eğitimden, ülke ve yurt dışından dışından ise toplam 17 bin 414 engelli de https://afad.anadolu.edu.tr adresindeki uzaktan eğitim modüllerinden faydalandı.


AFAD Eskişehir İl Müdürlüğünce 2019 yılında; 4 saha tatbikatı, 2 masabaşı tatbikatı ve 1 bölgesel TAMP tatbikatı olmak üzere toplamda 7 tatbikat gerçekleştirildi.


Ayrıca AFAD görevlileri tarafından; trafik kazası, arama ve kurtarma, su baskını ve tahliyesi, boğulma ve yangın olaylarını içeren toplam 47 olaya da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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