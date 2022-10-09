AFAD ev sahipliğinde 36 ülkenin katıldığı SIMEX Tatbikatı yarın başlayacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yarın başlayacak SIMEX Tatbikatı için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "36 ülkenin katılımıyla 3 gün sürecek SIMEX Tatbikatı için tüm hazırlıklar tamamlandı. AFAD Başkanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenecek tatbikatta, masa başı ve saha tatbikatları ilk defa eş zamanlı gerçekleştirilecek." ifadesi kullanıldı.
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