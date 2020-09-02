AFAD evi yanan aileyi sokakta kalmaktan kurtardı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası'nda 30 Ağustos'ta elektrik kontağından çıkan yangında banka taksitini ödemek için çektiği 40 bin lirası ile birlikte evi yanan ve 3 gündür traktör römorkunda yaşayan Mehmet Ali Ünal ile ailesinin yardımına AFAD yetişti. Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından temin edilen geçici afet konteyneri yanan evin yanındaki boş araziye yerleştirildi. Ailenin mağduriyetinin giderilmesi için devlet kurumları çalışmalarını sürdürüyor. - MUĞLA