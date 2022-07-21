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Balıkesir Gönen, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › AFAD: 'Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı... - Son Dakika

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