AFAD Giresun'a 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi - Son Dakika

AFAD Giresun'a 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki selin ardından iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bölgeye 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.

AFAD Giresun'a 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki selin ardından iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bölgeye 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Giresun'daki sel, su baskınları ve heyelanlar sonrası hem kayıp 7 vatandaşı arama çalışmaları hem de iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Selin ardından sürdürülen çalışmalarda, mahsur 172 kişi sağ kurtarıldı. 34 kurum ve kuruluştan 2784 personelin katıldığı çalışmalarda, Karayollarına bağlı yollar ile 94 köy yolu açıldı, 65 köye elektrik verildi. 21 telefon santralinin yeniden hizmete alındığı bölgeye, AFAD 9 milyon lira acil yardım ödeneği yolladı.

Giresun'da 22 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle merkez, Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldi.

5 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 jandarma personelinin de şehit olduğu olaylarda, bölgede, afet yönetiminin safhaları AFAD koordinasyonunda çalıştırılarak kayıplara ulaşılması ve hayatın normale döndürülmesi için gayretler sürüyor. Olaylardan etkilenen vatandaşların beslenme, barınma ve psikososyal destek ihtiyaçları da karşılanıyor.

Kayıplar aranmaya devam ediyor

Ekiplerin çalışmaları neticesinde mahsur kalan 172 kişi kurtarıldı. Arama çalışmaları, kayıp 7 kişiden biri için Espiye Kaşdibi mevkisinde, üçü için Doğankent-Tirebolu yolunun 12'nci kilometresinde, biri için Dereli'de, ikisi için Çaldağ'da devam ediyor.

Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyor. Jandarma, çalışmalara JÖH, JÖAH, JAK, JİKU, UGT, SAT timi gibi birliklerinden toplam 675 kişi, 1 helikopter ve 2 kadavra köpeği ile katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 2 gemi ve 2 dalış timinden toplam 35 personelle çalışmalara katkı sağlıyor.

Şiddetli yağışlar sonrası 70 köy ve 8 mahallede elektrik kesildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu köylerin 65'ine ve 8 mahalleye elektrik verilmeye başlandı, kalan 5 köy için çalışmalar sürüyor. Dereli ilçe merkezinin bir bölümüne elektrik verildi. Trafo gücünün sınırlı olduğu konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Bölgede kapanan 118 köy yolundan 94'ü yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı. Kalan 24 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor. Ulaşıma tamamen kapanan Karayollarına bağlı 6 güzergahtan 5'inde ulaşım sağlanıyor. Halen kapalı olan Yağlıdere- Alucra yolu 34'ncü kilometreye kadar yol açılsa da çalışmalar sürüyor.

İl genelindeki 22 telekomünikasyon santralinde iletişim kesilmesi üzerine yapılan çalışmalarda, 21 santral yeninden hizmete alındı.

Yağışlardan sonra gözetim altında yatılı tedavi gören afetzede bulunmuyor. Dereli ve Doğankent'e Sağlık Bakanlığı UMKE tarafından 2 sahra sağlık çadırı faaliyete geçirildi.

Türk Kızılayın çalışmalarıyla günlük 7 bin 500 öğün/kap sıcak yemek ve 20 bin paketli su dağıtılıyor.

Psikososyal destek hizmetleri kapsamında, 13 ekip, 32 personelle sahada görev yapıyor. Dereli, Çaldağ, Tirebolu ve Merkez köylerinde bütün afetzedeler ziyaret edildi, 41 aile ile 141 destek görüşmesi yapıldı. 2 mobil sosyal hizmet aracı da Tirebolu ve Dereli ilçelerine konuşlandırıldı.

Dereli'de 38 milyon Türk Lirası hasar tespit edildi

Hasar tespit çalışmalarına, 25 ekip ile devam ediliyor. Toplamda 392 binadaki 1754 bağımsız bölüm incelendi. 45 binadaki 141 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak şekilde olduğu belirlendi. Tarım ve hayvancılık zararlarına ilişkin 21 araçla görevlendirilen 57 personel 11 ilçedeki 190 köy ve mahallede 517 hasar tespit etti.

Dereli'de 231 zarar tespiti ile toplamda 38 milyon TL'lik zarar belirlendi. 125 aracın değerinin 7 milyon 700 bin TL olduğu anlaşıldı. Doğankent'te 173 adet zarar tespiti yapılarak 9 milyon 200 bin TL zarar oluştuğu anlaşıldı. Selden etkilenen 28 aracın toplam değerinin, 1 milyon 620 bin TL olduğu belirlendi.

Müdahale ve iyileştirme 34 kurum ve kuruluş eliyle yapılıyor

Müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Jandarma, Emniyet, Sağlık Bakanlığı UMKE, 112, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Kızılay birimlerinin yanı sıra, Giresun Belediyesi ve İtfaiyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Giresun, Sivas Akıncılar ve Gölova Özel İdareleri, Çoruh EDAŞ, Giresun TİKAFE, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Türk Telekom, AHBAP, AKUT, ANDA Bursa, Beşir Derneği, Cansuyu Derneği, Deniz Feneri Derneği, İHH, İlkumut Derneği, MAGARA AKT, NEF Sosyal Yardımlaşma Vakfı, TAMGA AKT, TİDER, TİKAFE Giresun ve gönüllülerin çalışmalarıyla yürütülüyor.

Gelişmeler AFAD tarafından 7 gün 24 saat takip ediliyor.

Giresun, Dereli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 15:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD Giresun'a 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi - Son Dakika
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