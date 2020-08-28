AFAD: Giresun'da kapanan 113 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

AFAD: Giresun'da kapanan 113 köy yolu ulaşıma açıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'da sel, su baskınları ve heyelanlar sonrası yürütülen çalışmalar sonucunda kapanan 113 köy yolunun ulaşıma açıldığını, 70 köy ve 8 mahallenin tümüne elektrik verilmeye başlandığını bildirdi.

AFAD: Giresun'da kapanan 113 köy yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'da sel, su baskınları ve heyelanlar sonrası yürütülen çalışmalar sonucunda kapanan 113 köy yolunun ulaşıma açıldığını, 70 köy ve 8 mahallenin tümüne elektrik verilmeye başlandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Giresun'da 22 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle merkez, Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, su baskını ve heyelanların meydana geldiği, yaşanan olaylarda 5 vatandaş yaşamını yitirirken 3 jandarma personelinin de şehit olduğu anımsatıldı.

Açıklamaya göre, bölgede, afet yönetiminin aşamaları AFAD koordinasyonunda çalıştırılarak kayıplara ulaşılması ve hayatın normale döndürülmesi için gayretler sürüyor. Olaylardan etkilenen vatandaşların beslenme, barınma ve psikososyal destek ihtiyaçları da karşılanıyor.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde, şimdiye kadar mahsur kalan 172 vatandaş kurtarıldı. Arama çalışmaları kayıp 7 kişiden 1'i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 3'ü için Doğankent-Tirebolu yolunun 12. kilometresinde, 1'i için Dereli'de, 2'si için Çaldağ'da devam ediyor.

Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de önemli çaba gösteriyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında toplam 487 personel görev alıyor.

Jandarma, müdahale ve iyileştirme çalışmalarına JÖH, JÖAH, JAK, JİKU, UGT, SAT Timi gibi birliklerinden toplam 917 kişi, 1 helikopter ve 7 kadavra köpeği ile katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 2 helikopter, 2 gemi ve 2 dalış timinden toplam 35 personelle çalışmalara katkı sağlıyor. Çalışmalara 38 kurum ve kuruluştan toplam 3 bin 101 personel katılıyor.

Köy ve mahallelerin tümüne elektrik verildi

Şiddetli yağışlar sonrası 70 köy ve 8 mahallede elektrik kesilirken ekiplerin çalışmaları sonucu köylerin ve mahallelerin tümüne elektrik verilmeye başlandı.

Bölgede kapanan 118 köy yolundan 113'ü yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı. Kalan 5 köy yolunu açma çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi. Ayrıca ulaşıma tamamen kapanan Karayollarına bağlı tüm yollar da tekrar ulaşıma açıldı.

21 iletişim santrali yeniden hizmete alındı

İl genelinde iletişimin kesildiği 22 telekomünikasyon santralinden 21'i yeniden hizmete alındı.

Yağlıdere, Doğankent, Güce, Üçtepe ve Dereli'de su verilmeye başlandı. Dün itibarıyla su verilmeyen bir yer kalmadı.

Açıklamada, şu anda gözetim altında yatılı tedavi gören afetzedenin bulunmadığı, Dereli ve Doğankent'e Sağlık Bakanlığı UMKE tarafından 2 sahra sağlık çadırının faaliyete geçirildiği anımsatıldı.

42 bin 800 öğün sıcak yemek dağıtıldı

Açıklamaya göre, Türk Kızılayın çalışmalarıyla 42 bin 800 öğün-kap sıcak yemek ve 23 bin 761 paketli su dağıtıldı.

Ekiplerin saha ziyaretlerini sürdürdüğü psikososyal destek çalışmalarında bugüne kadar toplam, 432 aile ile 1324 görüşme yapıldı. Dereli, Doğankent, Espiye, Güce, Tirebolu ve Çaldağ'da çalışmalara devam edilirken Yağlıdere ilçesinde ziyaret edilmeyen aile kalmadı. Çalışmalar için 2 adet mobil sosyal hizmet aracı görevlendirildi.

Afetten zarar gören 638 hane için 2 milyon 500 bin lira kaynak planlaması yapıldı. 282 haneye, 906 bin lira yardımda bulunuldu.

Öte yandan, 55 AFAD gönüllüsü tarafından Dereli ilçe merkezinde, 17 dükkan temizliği, 1 dükkan tahliyesi, 1 fındık harmanı temizliği ve farklı bölgelerde temizlik işleri yapıldı. Esnafa şarj bataryası, halka ve askerlere maske dağıtımı gerçekleştirilirken ihtiyacı olan vatandaşlara temizlik malzemesi ve gıda malzemesi götürüldü. Ayrıca sokak hayvanları da beslendi.

Giresun, Dereli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD: Giresun'da kapanan 113 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İşte kahraman F-16 pilotlarımızın Yunan tacizini engellediği anların saniye saniye görüntüleri Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum 9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesi olayında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi
Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı         
18:47
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı         
18:38
Fatma Girik, sosyal medyada yayılan Fatma Girik, sosyal medyada yayılan "öldü" iddialarını yalanladı: Gayet iyiyim         
18:31
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti         
18:26
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi         
18:23
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti         
17:36
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar         
17:20
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı         
16:18
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü         
16:07
Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi         
15:35
Selin Ciğerci'den Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap         
15:16
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi         
15:12
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur         
15:11
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada         
14:53
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü         
14:18
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik         
14:11
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü         
14:09
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi         
14:06
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş         
14:01
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu         
11:37
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı         
10:14
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor         
09:59
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
09:43
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı         
09:40
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest         
09:27
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı         
08:38
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı         
07:34
CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var CHP'nin Karadeniz'de bulunan gazdan dolayı hükümeti alkışlaması için bir şartı var         
01:59
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda! İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2020 23:57:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD: Giresun'da kapanan 113 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei