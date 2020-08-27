AFAD: Giresun'da kayıp 7 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

AFAD: Giresun'da kayıp 7 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki sel, su baskınları ve heyelanlar sonrası kayıp 7 vatandaşı arama ve bölgedeki iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD: Giresun'da kayıp 7 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki sel, su baskınları ve heyelanlar sonrası kayıp 7 vatandaşı arama ve bölgedeki iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bölgede, afet yönetiminin safhaları AFAD koordinasyonunda kayıplara ulaşılması ve hayatın normale döndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Olaylardan etkilenen vatandaşların beslenme, barınma ve psikososyal destek ihtiyaçları da karşılanıyor.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde, şimdiye kadar mahsur kalan 172 vatandaş kurtarıldı. Arama çalışmaları, kayıp 7 kişiden 1'i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 3'ü için Doğankent- Tirebolu yolunun 12'nci kilometresinde, 1'i için Dereli'de, 2'si için Çaldağ'da devam ediyor.

Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyor. Jandarma, çalışmalara JÖH, JÖAH, JAK, JİKU, UGT, SAT Timi birliklerinden toplam 917 kişi, 1 helikopter ve 7 kadavra köpeği ile katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 2 helikopter, 2 gemi ve 2 dalış timinden toplam 35 personelle çalışmalara katkı sağlıyor.

"Bugün itibarıyla su verilmeyen yer kalmadı"

Açıklamaya göre, şiddetli yağışlar sonrası 70 köy ve 8 mahallede elektrik kesildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu köylerin 69'una ve 8 mahalleye elektrik verilmeye başlandı. Dereli Akkaya köyüne de jeneratör ile elektrik veriliyor.

Bölgede kapanan 118 köy yolundan 110'u yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma açıldı. Kalan 8 köy yolunu açma çalışmaları ise devam ediyor. Ulaşıma tamamen kapanan Karayollarına bağlı tüm yollar da tekrar ulaşıma açıldı. İl genelinde iletişim kesilen 22 telekomünikasyon santralinde yapılan çalışmalar sonucunda 21 santral yeninden hizmete alındı.

Yağlıdere'de arızalar giderilerek şebekeye su verildi, Üçtepe'ye su verilmeye başlandı. Dereli'de, 5 su kaynağından 3'ü aktif, 2 tanesi için yapım çalışmaları devam ediyor. Doğankent'te kaynak ve depolara ulaşım sağlanıp hasar tespiti ve malzeme tedariki yapıldı, su verilmeye de başlandı. Güce iletim hattında 16 arıza tespiti yapıldı ve hasarlar giderilerek su verildi. Bugün itibarıyla su verilmeyen yer kalmadı.

"Şu anda yatılı tedavi gören afetzede bulunmuyor"

AFAD'ın verdiği bilgilere göre, yağışlardan sonra 47 vatandaş sağlık kuruluşlarına başvurdu, şu anda gözetim altında yatılı tedavi gören afetzede bulunmuyor. Dereli ve Doğankent'e Sağlık Bakanlığı UMKE tarafından 2 sahra sağlık çadırı faaliyete geçirildi. Türk Kızılayın çalışmalarıyla 33 bin öğün/kap sıcak yemek ve 20 bin paketli su dağıtıldı.

Bölgede, 13 ekip, 68 personelle sahada görev yapıyor. Ekipler, Tirebolu, Yağlıdere, Doğankent, Güce, Çaldağ ve Dereli'de, çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar toplam 262 aile ile 751 destek görüşmesi yapıldı. 2 mobil sosyal hizmet aracı da Tirebolu ve Dereli ilçelerine konuşlandırıldı.

"282 haneye 906 bin lira yardım yapıldı"

Giresun'daki hasar tespit çalışmalarına 55 ekip ile devam ediliyor. Toplamda 688 binadaki 2 bin 949 bağımsız bölüm incelendi. 74 binadaki 146 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak şekilde olduğu belirlendi.

Kentsel dönüşüm kapsamında 28 binada 96 bağımsız bölüm tespit edildi, 11 binada 20 bağımsız bölüm yıkıldı. Tarım ve hayvancılık zararlarına ilişkin 20 araçla görevlendirilen 52 personel, 11 ilçedeki 131 köy ve mahallede 877 hasar tespit etti.

Afetten zarar gören 638 hane için 2,5 milyon lira kaynak planlaması yapıldı. 282 haneye 906 bin lira yardım gerçekleştirildi.

55 AFAD gönüllüsü, Dereli ilçe merkezinde, 10 dükkan temizliği, 1 dükkan tahliyesi, 1 fındık harmanı temizliği ve farklı bölgelerde temizlik işleri yürüttü. Esnafa şarj bataryası, halka ve askerlere maske dağıtımı yapıldı.

Doğankent, Giresun, Dereli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 18:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD: Giresun'da kayıp 7 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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