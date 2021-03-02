Hakkari'de AFAD gönüllülerine temel afet bilinci eğitimi verildi - Son Dakika

Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, gönüllülere temel afet bilinci ve arama kurtarmada kullanılan ekipmanlarla ilgili eğitim verildi.

Halk Eğitimi Müdürlüğünde düzenlenen programda AFAD Gönüllü Koordinatörü İlhan Akbaş, katılımcılara afet öncesi, afet sırası ve sonrasında doğru davranış şekilleri ile aile afet ve acil durum planlarının yapılması konusunda bilgiler aktardı.

Buradaki programın ardından Gençlik Merkezi spor salonunda gönüllülere arama kurtarmada kullanılan araç ve ekipmanlar tanıtıldı.

Akbaş, yaptığı konuşmada, 1 yılda kentte gönüllü sayısında önemli artışın yaşandığını söyledi.

Bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren Akbaş, "İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmesiyle eğitim çalışmalarımıza hız verdik. Bu çalışmalar vesilesiyle tüm toplumumuzu e-devlet üzerinden AFAD gönüllülük başvurusu yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Programına AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz de katıldı.