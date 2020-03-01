AFAD gönülleriyle yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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AFAD gönülleriyle yangın tatbikatı yapıldı

6 saat önce

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü uzman ekiplerince, AFAD gönüllüleriyle yangın tatbikatı yapıldı.

AFAD gönülleriyle yangın tatbikatı yapıldı, System.String[]

Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü uzman ekiplerince, AFAD gönüllüleriyle yangın tatbikatı yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yangınla mücadele, söndürme, kurtarma becerilerini kazandırmak amacıyla uzman ekiplerce, AFAD gönüllüleriyle yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD Müdürlüğü bahçesinde yapılan tatbikatta, olası yangınları önleme, yangın anında doğru davranışlar kazanılması amacıyla yapılması gerekenler anlatıldı.

Tatbikatta ise afet risklerinin azaltılması ile kayıplarının önlenmesi ve toplumun iş birliği hedeflendi.

Afet anında hızlıca müdahale etmeleri için AFAD gönüllüleriyle yapılan tatbikatların, farklı eğitim programlarıyla devam edeceği de aktarıldı.

Kırşehir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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