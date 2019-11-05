Son Dakika Haberleri: "AFAD Gönüllüğü Projesi"
Son Dakika Güncel 'AFAD Gönüllüğü Projesi'

"AFAD Gönüllüğü Projesi"

7 saat önce

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığının başlattığı "AFAD Gönüllüğü Projesi"nin Erzurum'daki paydaşları bir araya geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığının başlattığı "AFAD Gönüllüğü Projesi"nin Erzurum'daki paydaşları bir araya geldi.

AFAD İl Müdürlüğünde, proje kapsamında bir araya gelen 110 gönüllünün meslek alanları ve yapılacak faaliyetler ile eğitim programları konuşuldu.

Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, burada yaptığı konuşmada, afetlere karşı önlem alma ve risk azaltma kültürünü toplum içerisinde geliştirmek için eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini söyledi.

Afetlerle mücadelenin sadece devlete ve bazı kurumlarla geçiştirilecek bir konu olmadığını belirten Andiç, şöyle konuştu:

"Gönüllü eğitim programı, çevrim içi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşmaktadır. Üç modülden yani, Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı seviye seviye olacak. AFAD gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının oluşturulması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılması hedeflenmektedir. Eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak, zaman opsiyonlarına sahip, sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun, 18 yaş ve üzeri olan herkesin gönüllü olabilir."

Erzurum, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Açık artırmada 20 dolara 18 tavuk alacağını düşünürken 1000 tavuk aldı
Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine 10 yıl ceza

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 20:12:11. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "AFAD Gönüllüğü Projesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]