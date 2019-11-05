Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığının başlattığı "AFAD Gönüllüğü Projesi"nin Erzurum'daki paydaşları bir araya geldi.

AFAD İl Müdürlüğünde, proje kapsamında bir araya gelen 110 gönüllünün meslek alanları ve yapılacak faaliyetler ile eğitim programları konuşuldu.

Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, burada yaptığı konuşmada, afetlere karşı önlem alma ve risk azaltma kültürünü toplum içerisinde geliştirmek için eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini söyledi.

Afetlerle mücadelenin sadece devlete ve bazı kurumlarla geçiştirilecek bir konu olmadığını belirten Andiç, şöyle konuştu:

"Gönüllü eğitim programı, çevrim içi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşmaktadır. Üç modülden yani, Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı seviye seviye olacak. AFAD gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının oluşturulması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılması hedeflenmektedir. Eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak, zaman opsiyonlarına sahip, sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun, 18 yaş ve üzeri olan herkesin gönüllü olabilir."