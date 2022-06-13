AFAD gönüllüleri Berçelan Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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AFAD gönüllüleri Berçelan Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptı

13.06.2022 12:16
AFAD gönüllüleri Berçelan Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptı

Hakkari'de Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, Gönüllülük Projesi kapsamında 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Hakkari'de Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, Gönüllülük Projesi kapsamında 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte AFAD gönüllülerine yönelik uzaktan ve saha eğitimlerinin yanı sıra sosyal faaliyetler de gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde bir araya gelen gönüllüler araçlarla çıktıkları yaylada Seyithan Gölü'ne kadar yürüdü. Doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı bulan gönüllülere ikramlarda bulunuldu.

İl Müdürü Resul Karadeniz ve kurum personelinin de katıldığı etkinliğe, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği de destek verdi.

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Kaynak: AA

Hakkari, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD gönüllüleri Berçelan Yaylası'nda doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika

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