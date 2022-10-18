AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı - Son Dakika
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AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı

18.10.2022 10:02

ERZURUM'da 15 AFAD gönüllüsü, Tekman ilçesine bağlı Beyköy'deki 50 öğrencinin öğrenim gördüğü 4 derslikli ilk ve ortaokul binasının duvarlarını çizgi film karakterleriyle süsledi.

ERZURUM'da 15 AFAD gönüllüsü, Tekman ilçesine bağlı Beyköy'deki 50 öğrencinin öğrenim gördüğü 4 derslikli ilk ve ortaokul binasının duvarlarını çizgi film karakterleriyle süsledi.

Afet ve acil durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışabilecek gönüllüler, eğitim için seferber oldu. Erzurum'da 14 Haziran 2020'de Çat'ta, 19 Kasım 2021'de de Köprüköy ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası toplum hizmeti için çalışan AFAD gönüllüleri, kent merkezine 138 kilometre uzaklıktaki 4 derslikli Beyköy İlk ve Ortaokulu'na yardım eli uzattı. Kendi imkanlarıyla temin ettikleri malzemelerle AFAD'a ait araçlarla Beyköy'e giden gönüllüler, 50 öğrencinin öğrenim gördüğü, 5 öğretmenin görev yaptığı okulun dış duvarlarına çocukların sevdiği çizgi film karakterlerini çizdi.AFAD gönüllülerine teşekkür eden öğretmenlerden Cansu Betül Badem, okulu yenileme çalışmaları kapsamında iç ve dış duvarları boyadıklarını söyledi. Duvarları, çocukların hoşuna gidecek çizgi film karakterleriyle süslememeye karar vererek, AFAD gönüllüleriyle irtibata geçtiklerini belirten Cansu öğretmen, "AFAD gönüllüleri köy okulumuza gelerek hep beraber çalışmalara başladık. Çocuklar çizimleri görünce çok mutlu oldular. Çocuklarımız ve köylülerimiz adına AFAD gönüllülerine destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Erzurum, AFAD, Güncel, Son Dakika

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