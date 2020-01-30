AFAD gönüllüleri Diyarbakır'a döndü - Son Dakika
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AFAD gönüllüleri Diyarbakır'a döndü

6 saat önce

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllü ekibi döndü.

AFAD gönüllüleri Diyarbakır'a döndü, System.String[]

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllü ekibi döndü.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden AFAD ekibi, çalışmalarını tamamladı.

Ekip sorumlusu Turgut Tayuzak, "Depremin ardından gönüllü arkadaşlarımızla beraber Elazığ'a gittik. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında yardımcı olduk. Bölgede hummalı şekilde fedakarca çalışıp ve her türlü zorluğa karşı göğüs geren arkadaşlarımız yüksek motivasyon da çalışmalarını tamamladılar." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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