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AFAD gönüllüleri doğal afetlere zorlu coğrafyalarda eğitimlerle hazırlanıyor - Son Dakika

AFAD gönüllüleri doğal afetlere zorlu coğrafyalarda eğitimlerle hazırlanıyor

29.07.2021 11:13

Kars'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "Gönüllülük Sistemi'ne" katılanlar, afet ve acil durum anlarında profesyonel ekiplerle iş birliği halinde görev alabilmek için zorlu coğrafyada eğitim alıyor.

Kars'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının "Gönüllülük Sistemi'ne" katılanlar, afet ve acil durum anlarında profesyonel ekiplerle iş birliği halinde görev alabilmek için zorlu coğrafyada eğitim alıyor. Eğitimlerde gönüllüler, kayalıklardan kuyulara, binalardan yangın yerlerine, mahsur kalanlar için nasıl arama kurtarma çalışması yapılacağını öğreniyor.

Kars'ta AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde bir araya gelen gönüllü vatandaşlara deprem, arama kurtarma, ilk yardım ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) gibi konularda eğitimler veriliyor.

Her türlü afete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla verilen eğitimlere katılan gönüllüler, uzmanların verdiği teorik eğitimlerin ardından sahada gerçekleştirdikleri tatbikatlarda, bazen bir binada ya da kayalıklarda mahsur kalan kişiyi kurtarırken bazen de engebeli arazide arama kurtarma çalışması yaparak deneyim kazanıyor.

AFAD'ın "Gönüllülük Sistemi" çerçevesindeki eğitimlere katılanların, afet ve acil durumlarda refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize şekilde çalışacak bireyler olması hedefleniyor.

Kentte eğitim alan gönüllülere, bu kapsamda arama kurtarma, arama kurtarmada kullanılan malzemeler, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, çadır kurulumu, üst katlardan ve kuyulardan kişi kurtarma, ilk yardım ile insani yardım konularında bilgiler uygulamalı olarak aktarılıyor.

Uygulama kapsamında çevrim içi ve yüz yüze eğitim verilen 40 AFAD gönüllüsünün, Borluk Kanyonu'nda gerçekleştirdiği tatbikatta, kayalıklarda kalan bir vatandaşı bulunduğu alana halat yardımıyla inerek kurtarması gerçeğini aratmadı.

Benzer tatbikat ve eğitimlerini sürdürerek deneyim kazanan gönüllüler, olası afetlerde görev almak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kars AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, AA muhabirine, "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında, toplumun tüm kesimlerine afetler hususunda eğitimler vermeye çalıştıklarını söyledi.

"Gücümüze güç katmak için eğitimleri devam ettireceğiz"

Kentte AFAD gönüllülerine de eğitimler verdiklerini aktaran Ayğan, "Online eğitim alıp saha eğitimi almak isteyen gönüllülerimize iki grup halinde birer hafta süreyle eğitimler veriyoruz. Saha eğitimlerinde çadır kurma, insani yardım, yangın söndürme ve arama kurtarma eğitimlerini de veriyoruz. Bu eğitimlere katılan gönüllülere İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla ilk yardım eğitimi de veriliyor. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra bakanlığa bu kişilerle ilgili 'katılımcı listesi' gönderiyoruz. Bu kişilerin 'saha destek personel belgeleri' gelince ihtiyaç olduğunda onların katkısıyla afetlerde daha hızlı hareket etme kabiliyeti kazanıyoruz." diye konuştu.

Ayğan, gönüllülerin afet konusundaki eğitimlerinin başarılı geçtiğini dile getirerek, "Bu yıl bu tür eğitimlerde amaçlanan seviyeyi tutturduk, gücümüze güç katmak için yine eğitimlere devam edeceğiz." dedi.

"İhtiyaç olursa her daim işimizin başındayız"

AFAD gönüllüsü öğretmen Çiğdem Karaca da olası afet olaylarına karşı hazır olduklarını ifade ederek, "Online eğitimlerimi tamamladıktan sonra AFAD'da eğitim aldık ve ardından saha çalışmalarına çıktık. Çadır kurmayı, düğüm atmayı öğrendik, kayadan indik. Bu eğitimler bizim için de çok faydalı oldu. Allah kötü günleri göstermesin ama olur da bir ihtiyaç olursa her daim işimizin başındayız." açıklamasında bulundu.

Gönüllülerden Bilal Altun ise 3 günlük eğitimin ardından dağda arama kurtarma çalışmasına katıldıklarını dile getirerek, "Ülkemizde olumsuz durum olduğunda sorumluluk bilinciyle vatandaşlarımıza faydalı olmak için bu eğitimlere katıldık. İlk defa profesyonel olarak dağdan kayadan iniş gerçekleştirdik. Başarılı eğitim oldu, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AFAD gönüllüleri doğal afetlere zorlu coğrafyalarda eğitimlerle hazırlanıyor
AFAD gönüllüleri doğal afetlere zorlu coğrafyalarda eğitimlerle hazırlanıyor
AFAD gönüllüleri doğal afetlere zorlu coğrafyalarda eğitimlerle hazırlanıyor
AFAD gönüllüleri doğal afetlere zorlu coğrafyalarda eğitimlerle hazırlanıyor

Arama Kurtarma, Kars, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD gönüllüleri doğal afetlere zorlu coğrafyalarda eğitimlerle hazırlanıyor - Son Dakika


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