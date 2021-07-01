Afad Gönüllüleri Eğitimi Tamamladı - Son Dakika

KIRIKKALE-(30. 06. 2021) Kırıkkale'de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce verilen eğitimlerin ardından AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanan 20 kişiye kimlik kartları teslim edildi.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) sosyal tesislerinde, Destek AFAD Gönüllüleri Kimlik Kartı Teslim Töreni düzenlendi.

Vali Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, her ilin kendi potansiyel risklerinin olduğunu belirterek, Kırıkkale'nin doğal afetler bakımından çok riskli iller arasında olmadığını söyledi.

Kırıkkale'nin hem jeopolitik konumu hem de kentte bulunan yapılar bakımından ise ilin valisi olarak bazen geceleri uykularının kaçtığını aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Hemen şehrin içerisinde MKEK var. Hemen onun yanı başında TÜPRAŞ ve bunun dışında 44 dolum tesisi var. Diğer taraftan Kara Kuvvetleri Komutanlığının mühimmat depoları burada. Yine savunma sanayi ile ilgili Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi var. Jandarma Genel Komutanlığımızın mühimmat depoları ve eğitim birliğiyle beraber Kırıkkale'ye geliyor. Balışeyh ilçesi tarafında ROKETSAN büyük bir tesis kuruyor. Baktığımız zaman Kırıkkale, tamamen teknolojik afetlere maruz kalacak şekilde donatılmış bir yer haline geliyor. Dolayısıyla bizim bilinçli bir şekilde hem kendimizi eğitmemiz hem de olası afetlerde nasıl hareket etmemiz gerektiğini şimdiden herkesin öğrenmesi gerekiyor. "

AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen de Destek AFAD Projesi'nin 2 yıldır devam eden bir iş olduğunu belirterek, bugüne kadar e-Devlet üzerinden 315 bin başvuru alındığını dile getirdi.

Bunu yaygınlaştırmak için hızlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Taşdelen, şöyle devam etti:

"Çünkü bunun bir iyilik hareketi olduğunu düşünüyoruz. Dünyaya baktığımız zaman içerisinde yaşadığımız dönem maalesef iyimser bir fotoğraf sergilemiyor. Toplamda 235 milyon insan yerinden edilmiş. Afetler, iç çatışmalar, savaşlar, zorla yerinden edilenler. AFAD gönüllüsü olmayı ya da gönüllü bir şekilde yürümek isteyeni, böyle bir dünyada bir ışık yakmak olarak görüyorum. Bu, çok kıymetli ve önemli bir şey. Burada hiçbir beklenti olmaksızın, tamamen içinden gelerek insanlığa bir fayda sağlamak adına atılmış bir adım. "

Taşdelen, kimliklendirilmiş ve sahada kendileriyle çalışabilecek gönüllü sayısının 290'a yükseldiğine dikkati çekerek, bu sayının hızla arttığını ve artacağını düşündüklerini aktardı.

Türkiye'nin ortalamalara bakıldığı zaman 6 yılda bir mutlaka 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşadığını vurgulayan Taşdelen, "Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Yine 6-7 aralığında yılda 2 kere deprem yaşıyoruz. 5-6 aralığında büyüklükte de ayda 2 kere deprem yaşayan bir ülkeyiz. Böyle düşündüğümüz zaman inanılmaz yüksek bir oranda depremselliğe sahip bir coğrafya. Dünyanın ikinci büyük fay hattı geçiyor. Eğer biz bunları bilirsek, beraberinde hazırlıklarımızı daha da geliştirme şansına sahibiz. " diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ve protokol üyelerinin katıldığı tören, AFAD gönüllülerine kimliklerinin verilmesiyle sona erdi.