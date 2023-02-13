AFAD GÖNÜLLÜLERİ, ENKAZDA BULDUKLARI 200 BİN TL'LİK ALTIN VE DÖVİZİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ - Son Dakika
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AFAD GÖNÜLLÜLERİ, ENKAZDA BULDUKLARI 200 BİN TL'LİK ALTIN VE DÖVİZİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ

13.02.2023 19:22

KAHRAMANMARAŞ'ta merkezli depremin vurduğu kentlerden Adıyaman'da, İstanbul'dan gelen AFAD gönüllüleri, bir bina enkazında buldukları 200 bin TL değerindeki altın ve dövizi sahibine teslim etti.

KAHRAMANMARAŞ'ta merkezli depremin vurduğu kentlerden Adıyaman'da, İstanbul'dan gelen AFAD gönüllüleri, bir bina enkazında buldukları 200 bin TL değerindeki altın ve dövizi sahibine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, AFAD gönüllüsü Vedat Kaya ve 7 arkadaşı, Atatürk Bulvarı üzeninde yıkılan bir binanın enkazında yaptıkları çalışmalar sırasında buldukları 200 bin TL değerindeki altın ve dövizi sahibine teslim etti. Altın ve dövizi, çalışmaların tamamlanmasının ardından tespit edilen sahibine ulaştıran AFAD gönüllüsü Vedat Kaya, "İstanbul'dan gönüllü olarak Adıyaman'a geldik. Birçok noktada arama ve kurtarma çalışmalarına katıldık. Bir binanın enkazında yaptığımız çalışma sırasında yüklü miktarda altın ve döviz bulduk. Yaptığımız çalışma ile sahibini tespit ettik ve ulaşarak teslimini gerçekleştirdik" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Arama kurtarma ekipleri enkazda buldukları 200 bin TL'lik altın ve dövizi sahibine teslim etti Arama kurtarma ekipleri enkazda buldukları 200 bin TL'lik altın ve dövizi sahibine teslim etti AFAD gönüllüleri, enkazda buldukları 200 bin TL'lik altın ve dövizi sahibine teslim etti AFAD gönüllüleri, enkazda buldukları 200 bin TL'lik altın ve dövizi sahibine teslim etti

Adıyaman, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD GÖNÜLLÜLERİ, ENKAZDA BULDUKLARI 200 BİN TL'LİK ALTIN VE DÖVİZİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD GÖNÜLLÜLERİ, ENKAZDA BULDUKLARI 200 BİN TL'LİK ALTIN VE DÖVİZİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ - Son Dakika
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