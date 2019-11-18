Son Dakika Haberleri: AFAD gönüllüleri tanışma toplantısı düzenlendi
Son Dakika Yaşam AFAD gönüllüleri tanışma toplantısı düzenlendi - Son Dakika

AFAD gönüllüleri tanışma toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından AFAD Gönüllüleri Tanışma Toplantısı düzenlendi.

AFAD gönüllüleri tanışma toplantısı düzenlendi, System.String[]

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından AFAD Gönüllüleri Tanışma Toplantısı düzenlendi.


Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel yapılan bu tür toplantıların personellere faydalı olduğunu belirtti. Demirel, "Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek amacıyla oluşturulan gönüllülük sistemine kayıt olan ilimiz AFAD gönüllüleri ile tanışma toplantısı düzenledik. Personellerimize gönüllülük sisteminin amaçları ve afet anında gönüllüler ile nasıl çalışmalar yapılacağı konusunda bilgi verdik" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Almanya'da bir kadın, oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı Beyazıt Öztürk'ten kendisine "Dünkü çocuksun" diyen Acun Ilıcalı'ya cevap: Benimle röportaj yaptığın günleri unuttun Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadının komşularına terör estirdiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 18:31:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFAD gönüllüleri tanışma toplantısı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]