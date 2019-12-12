AFAD gönüllüleri tanışma toplantısında bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD gönüllüleri tanışma toplantısında bir araya geldi - Son Dakika

AFAD gönüllüleri tanışma toplantısında bir araya geldi

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan "AFAD Gönüllüğü Projesi" kapsamında Bayburt'ta projeye katılan gönüllüler tanışma toplantısında bir araya geldi.

AFAD gönüllüleri tanışma toplantısında bir araya geldi, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan "AFAD Gönüllüğü Projesi" kapsamında Bayburt'ta projeye katılan gönüllüler tanışma toplantısında bir araya geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "AFAD Gönüllüğü Projesi" kapsamında Bayburt AFAD Müdürlüğüne katılan gönüllüler için öğretmenevinde tanışma toplantısı düzenlendi. AFAD gönüllüğü projesi ile gönüllülerin afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma gibi afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplumun afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilmesi hedeflenecek. Bayburt İl AFAD Müdürü Adil Arslan yaptığı açılış konuşmasında proje hakkında bilgiler vererek, projenin amacının yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmek olduğunu söyledi.


Öte yandan AFAD gönüllülerinin birbirlerini tanımaları ve kaynaşmaları amacıyla 17 Aralık'ta Baksı Müzesine gezi düzenlenecek. - BAYBURT

Bayburt, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu Son dakika: Bir Emine Bulut vakası daha! 45 yaşındaki temizlik görevlisi kadın boğazı kesilerek öldürüldü 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler

Son Dakika Haberleri
15:28 Büyükelçiler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasını katıldı - Son Dakika
15:28 Talas Belediyesi'nin restorasyonuna ""En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Ödülü" - Son Dakika
15:27 Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktora beraat - Son Dakika
15:26 Ağrı'da Jandarma Özel Harekat tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyon... - Son Dakika
15:26 Turan ve Özel, Meclis'teki gerginliği değerlendirdi - Son Dakika
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Son Dakika
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Son Dakika
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Son Dakika
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Son Dakika
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 15:29:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD gönüllüleri tanışma toplantısında bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]