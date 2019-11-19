Son Dakika Haberleri: AFAD gönüllülerine afet bilinci ve arama kurtarma eğitimi verildi
Son Dakika Güncel AFAD gönüllülerine afet bilinci ve arama kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika

AFAD gönüllülerine afet bilinci ve arama kurtarma eğitimi verildi

6 saat önce

Amasya'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) uyguladığı 'AFAD Gönüllülük Projesi' kapsamında 52 AFAD gönüllüsüne yönelik temel afet bilinci ve arama kurtarma eğitimleri gerçekleştirildi.

AFAD gönüllülerine afet bilinci ve arama kurtarma eğitimi verildi, System.String[]

Amasya'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) uyguladığı 'AFAD Gönüllülük Projesi' kapsamında 52 AFAD gönüllüsüne yönelik temel afet bilinci ve arama kurtarma eğitimleri gerçekleştirildi.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenlerince katılımcılara temel afet bilinci ve arama kurtarma eğitimleri verilmesinin ardından uygulamalı olarak enkazdan arama-kurtarma çalışmaları, yaralının binadan sedye ile kurtarılması ve tahliye edilmesi, bina tahliyesi, atlama yatağı kullanılması, yangın eğitim ve tatbikatları düzenlendi.


AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dahil edilmesi amacıyla görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedefleniyor. - AMASYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:42 Kaynak: İHA
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