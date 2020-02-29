AFAD Gönüllülerine eğitim - Son Dakika

Kilis AFAD İl Müdürlüğü ile Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliği ile AFAD gönüllülerine eğitim faaliyetleri kapsamında uygulamalı yangın farkındalık eğitimi düzenlendi. AFAD toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim sonrası uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi ile program sona erdi. - KİLİS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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