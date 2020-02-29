AFAD Gönüllülerine eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD Gönüllülerine eğitim - Son Dakika

AFAD Gönüllülerine eğitim

6 saat önce

Kilis'te, AFAD Gönüllülerine uygulamalı yangına müdahale eğitimli verildi.

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Kilis'te, AFAD Gönüllülerine uygulamalı yangına müdahale eğitimli verildi.


Kilis AFAD İl Müdürlüğü ile Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliği ile AFAD gönüllülerine eğitim faaliyetleri kapsamında uygulamalı yangın farkındalık eğitimi düzenlendi. AFAD toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim sonrası uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi ile program sona erdi. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Kilis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:04 Kaynak: İHA
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