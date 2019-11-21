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AFAD gönüllülerine eğitim verildi

7 saat önce

Amasya'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünce, 52 gönüllüye temel afet bilinci ve arama kurtarma eğitimleri verildi.

AFAD gönüllülerine eğitim verildi, System.String[]

Amasya'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünce, 52 gönüllüye temel afet bilinci ve arama kurtarma eğitimleri verildi.

İl AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde gönüllülere, enkazdan kurtarma, bina tahliyesi, atlama yatağı kullanılması gibi eğitimler verilip yangın tatbikatı yapıldı.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan açıklamada, afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dahil edilmesi amacıyla eğitim verilip tatbikat yapıldığı, bu eğitimler sonucu olası bir afet halinde pozisyonlarının belirlendiği ifade edildi.

Amasya, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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