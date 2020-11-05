AFAD gönüllülerine "Hafif Arama" ve "Kurtarma Eğitimi" verildi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllülerine "Hafif Arama" ve "Kurtarma Eğitimi" verildi.

Bilecik'te 20 AFAD gönüllüsü için düzenlenen 40 saatlik "Hafif Arama" ve "Kurtarma Eğitimi" uygulama sınavı ile tamamlandı. AFAD gönüllülerimizin başarı ile tamamladığı eğitim sonrası deprem ve çadır kurulum tatbikatı ile gaz ve duman dolu ortamlarda hareket tarzı ve yangına müdahale uygulamaları gerçekleştirildi. - BİLECİK