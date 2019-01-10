Son Dakika Haberleri: Afad Gönüllülerine İlk Yardım Eğitimi Verildi

Afad Gönüllülerine İlk Yardım Eğitimi Verildi

6 dakika önce

Sakarya'da "AFAD Gönüllülüğü" Projesi kapsamında gönüllülere yönelik ilk yardım eğitimi verildi.

Afad Gönüllülerine İlk Yardım Eğitimi Verildi, System.String[]
Sakarya'da "AFAD Gönüllülüğü" Projesi kapsamında gönüllülere yönelik ilk yardım eğitimi verildi.

Sakarya AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD İl Müdürlüğü'nde İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından iki gün boyunca gönüllülere ilk yardım eğitimi anlatıldı.

Gönüllüler, ilk yardım bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, yanık, donma, zehirlenme, ısırma ve sokmalarda ilk yardım ile hasta ve yaralı taşıma teknikleri konusunda teorik bilgi aldı.

Daha sonra uygulamalı eğitim alan AFAD gönüllüleri, eğitim sonunda sınava tabii tutuldu.

Sınavı başarıyla tamamlayan gönüllüler, olası ilk yardım ve acil durumlarda müdahale etmede bilgili, bilinçli ve müdahaleci durumuna geçerek Sağlık Müdürlüğünden ilk yardım kartı almaya hak kazandı.

İl AFAD Müdürü Hüseyin Kaşkaş, eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri ve AFAD gönüllülerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:37 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya, AFAD, Güncel
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