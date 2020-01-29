AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika

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AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi
6 saat önce
Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:32 Kaynak: İHA
Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi.
Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Afetlere Hazırlık Yılı etkinlikleri kapsamında AFAD Gönüllülerine yönelik ilk yardım eğitimi verildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında düzenlenen eğitimde UMKE ve Kızılay eğitmenleri tarafından 30 AFAD gönüllüsüne eğitim verildi. - SİVAS
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