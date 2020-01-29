AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi.



Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Afetlere Hazırlık Yılı etkinlikleri kapsamında AFAD Gönüllülerine yönelik ilk yardım eğitimi verildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında düzenlenen eğitimde UMKE ve Kızılay eğitmenleri tarafından 30 AFAD gönüllüsüne eğitim verildi. - SİVAS