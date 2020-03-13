AFAD gönüllülerine sertifikalı ilk yardım eğitimi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD gönüllülerine sertifikalı ilk yardım eğitimi başladı - Son Dakika

AFAD gönüllülerine sertifikalı ilk yardım eğitimi başladı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik gönüllülerine sertifikalı ilk yardım eğitimine başlanıldı.

AFAD gönüllülerine sertifikalı ilk yardım eğitimi başladı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik gönüllülerine sertifikalı ilk yardım eğitimine başlanıldı.


AFAD Bilecik İl Müdürlüğü ile Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol kapsamında AFAD Bilecik gönüllülerine sertifikalı ilk yardım eğitimine başlanıldı. Bilecik Gençlik Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi olmak üzere toplam 16 saat 2 gurup halinde devam eden eğitim 2 gün sürecek.


Eğitimlerde AFAD gönüllülerine, genel ilk yardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ve yaralanmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım, zehirlenme, ısırma ve sokmalarda ilk yardım, göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım ve hasta/yaralı taşıma teknikleri ile ilgili bilgiler verilerek uygulamalar yapılıyor. - BİLECİK

Bilecik, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
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