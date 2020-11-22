AFAD gönüllülerinin eğitimlerini tamamladı - Son Dakika

AFAD gönüllülerinin eğitimlerini tamamladı
22.11.2020 14:12
Afet ve acil durumlara karşı farkındalığın artırılabilmesi amacıyla AFAD'a gönüllü olan 18 kişi eğitimlerini tamamladı.
Afet ve acil durumlara karşı farkındalığın artırılabilmesi amacıyla AFAD'a gönüllü olan 18 kişi eğitimlerini tamamladı.
AFAD'a gönüllü olan 18 kişiye Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından eğitimler verildi. Teorik verilen eğitimler sonrasında gönüllü olan AFAD üyelerine yönelik Seyirtepesinde tatbikat düzenlendi. Gerçekleştirilen tatbikatta gönüllü AFAD'cılar, çadır kurma, kurtarma halatı bağlama ve sökme, kuyuya düşen kişiyi kurtarma gibi eğitim aldı. Teorik ve uygulamalı yapılan eğitimler sonrasında 18 kişi gönüllü AFAD'cı olmaya hak kazandı.
Eğitimlerini tamamlayan gönüllü AFAD'cılar, can kurtarmak için her zaman hazır olduklarını dile getirerek Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teşekkür etti. - ADIYAMAN
Son Dakika 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi "Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı İbo Show'da Hülya Avşar'la düet yapan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü