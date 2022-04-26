AFAD gönüllüsü muhtarlara afet eğitimi verildi - Son Dakika
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AFAD gönüllüsü muhtarlara afet eğitimi verildi

26.04.2022 15:08
AFAD gönüllüsü muhtarlara afet eğitimi verildi

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, risklerin azaltılması, önleme konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü muhtarlara afet farkındalık eğitimi verilmeye başlandı.

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, risklerin azaltılması, önleme konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) gönüllüsü muhtarlara afet farkındalık eğitimi verilmeye başlandı.

Havza Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde Havza, Asarcık, Kavak ve Ladik'te görevli AFAD gönüllüsü 60 muhtara, afet farkındalık eğitimleri kapsamında yangın eğitimi verildi.

Eğitimde Samsun Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza İtfaiye Grup Amirliğinde görevli itfaiye çavuşu Murat Yılmaz tarafından muhtarlara yangın, yangınlara müdahale gibi konularda bilgi aktarıldı.

Yılmaz, afet farkındalık eğitimlerinin üç gün süreceğini belirterek, "Olası bir afet halinde kaybı en aza indirmek bizlerin elinde. Bunun için de gönüllülerimizin en iyi şekilde eğitilmesi önem taşıyor." dedi.

Eğitime Samsun Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza İtfaiye Grup Amiri Haşim Sancak, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Numan Kurt da katıldı.

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İtfaiye, Yangın, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD gönüllüsü muhtarlara afet eğitimi verildi - Son Dakika


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